(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- El mundialmente famoso festival de la cerveza, Oktoberfest, reabrió sus puertas este miércoles tras un cierre de más de ocho horas debido a una alerta de explosivos.

Las autoridades confirmaron que la amenaza estaba vinculada a un trágico incidente doméstico y no a un acto de terrorismo.

La alerta se activó después de que la policía encontrara una nota con una amenaza no específica en la escena de un incendio provocado en el norte de Múnich, donde dos personas fallecieron.

Las investigaciones revelaron que el autor del incendio, un hombre de 57 años que se suicidó, actuó en medio de una «intensa disputa familiar». Tras un exhaustivo rastreo con perros especializados, la policía declaró el recinto seguro y autorizó la reanudación del festival, reseñó DW.