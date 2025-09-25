(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que preparen planes para despidos masivos en caso de un cierre del Gobierno, con instrucciones para paralizar programas que legalmente no están obligados a continuar. Se trata de una aparente amenaza del Gobierno de Trump en medio de un enfrentamiento con los demócratas del Congreso sobre el financiamiento federal.

La directiva, delineada en un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) a las agencias y obtenida por CNN, representa una ruptura radical con el manejo del Gobierno de escenarios de cierres anteriores.

En el memorando, la OMB ordena a las agencias identificar programas cuyos fondos caducarán si el Congreso no cumple con el plazo de financiación del 30 de septiembre y que no tengan una fuente alternativa de financiación. Esos programas deberán ser objeto de reducciones de personal generalizadas que podrían eliminar permanentemente puestos de trabajo considerados “incompatibles” con las prioridades del presidente Donald Trump.

“Seguimos teniendo la esperanza de que los demócratas en el Congreso no provoquen un cierre y que las medidas descritas anteriormente no sean necesarias”, escribió la OMB en el memorando. Un portavoz de la OMB se negó a hacer comentarios. Politico fue el primero en informar sobre los detalles del memorando.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el documento como “un intento de intimidación”. “Donald Trump ha estado despidiendo a empleados federales desde el primer día, no para gobernar, sino para intimidar”, declaró Schumer el miércoles por la noche. “Esto no es nada nuevo y no tiene nada que ver con la financiación del Gobierno. Estos despidos innecesarios serán revocados en los tribunales o la administración acabará contratando de nuevo a los trabajadores, como hizo hoy mismo”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó duramente al director de la OMB, Russell Vought, en una publicación en X: “Escucha, Russ, eres un político corrupto y malintencionado”.

“No nos dejaremos intimidar por tu amenaza de despidos masivos. ¡Vete!”, añadió Jeffries Es probable que la amenaza de pérdidas masivas de empleos en todo el Gobierno intensifique aún más la disputa partidaria por la financiación durante la próxima semana, donde los demócratas han exigido una serie de concesiones a cambio de mantener el Gobierno abierto hasta noviembre, destaca CNN.