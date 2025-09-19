(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El recién formado comité asesor sobre vacunas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., votó en contra de recomendar la vacuna combinada MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela) para niños menores de 4 años.

La decisión, que se tomó con 8 votos a favor y 3 en contra, sugiere que los niños en ese rango de edad deben recibir las vacunas de forma separada.

La votación ha generado preocupación entre los expertos en salud pública, quienes temen que la medida pueda sembrar dudas infundadas entre los padres y afectar la cobertura de vacunación, que ya ha experimentado un descenso. La decisión también podría influir en las políticas de seguros y programas gubernamentales.

Anuncios

El comité, que incluye a varias voces críticas de las vacunas, continuará su debate mañana, centrándose en las vacunas contra el COVID-19, reseñó Noticias Telemundo