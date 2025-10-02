(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades iniciaron una caravana a pie desde el sur de México con destino a la capital del país, con el objetivo de presionar a las autoridades para regularizar su estatus migratorio.

El contingente, integrado por venezolanos, cubanos y centroamericanos, asegura que la falta de documentos les impide trabajar legalmente y los expone a la explotación y la violencia.

Los participantes afirman que su meta es poder establecerse y trabajar en México, habiendo descartado la opción de llegar a Estados Unidos ante el endurecimiento de sus políticas migratorias, reseñó El Nacional

Migrantes como Yovani de Jesús, de Venezuela, relataron que llevan meses intentando obtener sus papeles sin éxito, viviendo en condiciones precarias. La Ciudad de México se ha convertido en un punto crítico donde muchos quedan varados