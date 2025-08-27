(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- El novato venezolano de los Marlins de Miami, Máximo Acosta, quien debutó hace una semana como grandeliga, apenas ha disparado tres imparables en 18 turnos oficiales, pero esos tres hits han sido cuadrangulares, lo que es un récord histórico en las mayores.

Es que es la primera vez en la historia, no solo entre los 500 venezolanos que han jugado en las mayores, que los tres primeros hits de un jugador han sido batazos de cuatro esquinas; simo entre los más de 23 mil grandeligas en la historia de la MLB.

Lo más cerca a ese récord fueron dos jonrones en sus dos primeros hits de carrera logrado por dos jugadores: Bob Nieman y Keith McDonald. Lo de Bob Nieman es particularmente notable. El 14 de Septiembre de 1951 conectó 2 jonrones para los St. Louis Browns en sus 2 primeros turnos al bate, que también fueron sus 2 primeros hits. Ambos jonrones llegaron en el mismo juego.

Anuncios

Keith McDonald también logró la hazaña de conectar jonrones en sus dos primeros hits de carrera. A diferencia de Nieman, los 2 jonrones de McDonald no fueron en el mismo juego, el primero fue el 4 de julio de 2000 y el segundo al día siguiente, pero sus dos primeros hits fueron bambinazos.

Productivo

El tercer vuelacercas de Acosta lo dió la noche del lunes 25 de agosto, fue en el octavo episodio y se convirtió en la eventual carrera del triunfo del conjunto de Miami, que venció 2×1 a Los Bravos de Atlanta en el IoanDeport Park. Este juego lo ganó el abridor dominicano Edward Cabrera y la derrota se la llevó Spencer Strider, quien inició las acciones por el conjunto hachero.

Troy Johnston conectó un doble impulsador en el quinto episodio, antes del jonrón del caraqueño Acosta. Esta ganancia fue la número 62 de los Marlines, que igualaron su total de victorias del año pasado, a falta de poco más de un mes de acciones en la temporada regular.