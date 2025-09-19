(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El velocista estadounidense Noah Lyles volvió a escribir su nombre en la historia del atletismo al conquistar su cuarto título mundial consecutivo en los 200 metros planos, igualando la hazaña del legendario Usain Bolt. En una final vibrante celebrada en el Estadio Olímpico de Tokio, Lyles cruzó la meta con un tiempo de 19.52 segundos, superando a su compatriota Kenny Bednarek (19.58) y al jamaicano Bryan Levell (19.64), quien logró su mejor marca personal.



Este triunfo consolida a Lyles como el dominador absoluto de la distancia desde su primer oro en Doha 2019, seguido por sus victorias en Eugene 2022 y Budapest 2023. Con esta cuarta corona, el atleta nacido en Florida iguala el récord de Bolt, quien ganó cuatro títulos mundiales consecutivos en los 200 metros entre 2009 y 2015.



La victoria de Lyles llega apenas cinco días después de haber quedado tercero en la final de los 100 metros, una prueba que no pudo dominar como en años anteriores. “Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera. Me siento lleno de energía. Me encanta lo que hago y me siento feliz”, declaró tras la competencia. El resultado también le permite recuperar la hegemonía en su prueba favorita, tras haber sido bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde llegó afectado por covid-19.

El podio y los protagonistas

Noah Lyles (EE. UU.) – 19.52 s

Kenny Bednarek (EE. UU.) – 19.58 s

Bryan Levell (Jamaica) – 19.64 s

4º Letsile Tebogo (Botsuana) – 19.65 s

6º Alexander Ogando (Rep. Dominicana) – 20.01 s

El botsuano Tebogo, campeón olímpico y principal rival de Lyles, se quedó fuera del podio por una centésima. “Esto es parte del juego. No siempre se gana todo. Se aprende y ya veremos cómo salgo de esto”, expresó tras la carrera.

Próximo objetivo: superar a Bolt

Con siete medallas de oro en campeonatos mundiales y nueve en total, Lyles ya se proyecta hacia el Mundial de Pekín 2027, donde buscará convertirse en el único hombre con cinco títulos en los 200 metros. “Quiero ser en 2027 el único hombre que ha ganado cinco títulos en los 200 metros”, sentenció.