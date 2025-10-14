(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega ha lamentado el cierre de la Embajada de Venezuela en su capital, calificando la medida como un gesto «sin justificación».

La portavoz del ministerio, Cecilie Roang, expresó que, a pesar de las diferencias, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela.

La administración de Nicolás Maduro anunció el cierre de su embajada en Oslo, junto con la de Australia, argumentando una «reasignación estratégica de recursos».

Esta decisión diplomática ocurre días después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibiera el Premio Nobel de la Paz, otorgado por el Comité Nobel noruego, reseñó El Pitazo