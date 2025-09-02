(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Noruega ha manifestado su preocupación por el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela, especialmente después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, subrayó que el uso de esta práctica como «arma de intimidación política» es «inaceptable».

El comunicado destaca que la cantidad de desapariciones asociadas a la represión política casi se ha duplicado, afectando a defensores de derechos humanos y opositores, reseñó Infobae.

El ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, instó al régimen de Nicolás Maduro a respetar las normas internacionales, poner fin a la violencia política y garantizar la libertad de expresión y participación.