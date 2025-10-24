(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha expuesto públicamente que fue blanco de un presunto intento de envenenamiento tras recibir alimentos contaminados con sustancias químicas nocivas. La denuncia se interpuso ante la Fiscalía luego de que pruebas de rutina revelaran la presencia de los tóxicos.

En una entrevista con la cadena CNN, Noboa fue categórico al descartar un accidente: “Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”.

Los productos, que incluían una mermelada de tamarindo, una de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo presidencial por una emprendedora durante un encuentro con agricultores en Los Ríos la semana pasada. Un análisis de laboratorio confirmó que contenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, sustancias consideradas «nocivas y perjudiciales para la salud», reseñó DW.

Este incidente marca la segunda denuncia de agresión en menos de un mes contra el mandatario. A principios de octubre, el presidente denunció un supuesto «intento de asesinato» cuando su vehículo oficial, que es blindado, fue apedreado y atacado con artefactos pirotécnicos y bombas molotov por manifestantes que protestaban contra las políticas económicas de su Gobierno, como la eliminación del subsidio al diésel.

Por su parte, Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios, expresó al medio digital La Contra sentirse «triste y preocupada» por las aseveraciones. «Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad…», sostuvo, indicando que desconoce lo que pudo haber ocurrido con los productos una vez entregados a los militares que hicieron la revisión.