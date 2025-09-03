(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un incidente impactante tuvo lugar en la costa de Key Largo, Florida, el pasado lunes 1 de septiembre, cuando un niño de 8 años resultó gravemente herido por el ataque de un tiburón.

La agresión ocurrió mientras el menor practicaba snorkel en las aguas cristalinas del popular arrecife Horseshoe Reef. Según los reportes iniciales, el niño sufrió una herida de consideración en su rodilla y una importante pérdida de sangre.

La respuesta de los servicios de emergencia fue rápida y contundente. Helicópteros medicalizados trasladaron al pequeño al Hospital Jackson Memorial de Miami, un centro especializado donde se le brindó atención avanzada y, posteriormente, se le sometió a una cirugía de emergencia. La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) coordinaron los esfuerzos de rescate.

Este lamentable suceso vuelve a poner de relieve el histórico problema de Florida con los ataques de tiburones. El estado, que concentra más de la mitad de los incidentes de este tipo en EE. UU., se enfrenta una vez más a un debate sobre las medidas de seguridad en sus zonas recreativas y la necesidad de protocolos de prevención más estrictos. Este ataque, el más reciente de la temporada, recuerda la importancia de la vigilancia y el conocimiento de los riesgos al disfrutar de las aguas del estado, reseñó Infobae.