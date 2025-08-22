(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California rechazó la solicitud presentada por Erik Menéndez, condenado junto a su hermano Lyle por el asesinato de sus padres en 1989, en Beverly Hills. La decisión, adoptada tras varias horas de deliberación en la prisión de San Diego, pospone cualquier opción de excarcelación hasta dentro de tres años.

La sesión, realizada a puerta cerrada y transmitida de forma virtual a la prensa por el Departamento Correccional, representó el momento más cercano en décadas en que los hermanos Menéndez han estado a las puertas de salir del sistema penitenciario, después de casi 36 años de reclusión.

Erik, hoy de 53 años, permanece encarcelado junto a su hermano mayor, Lyle, ambos sentenciados a cadena perpetua en 1996 sin derecho a libertad condicional por el homicidio de José y Kitty Menéndez. No obstante, en mayo de este año un juez modificó las penas a 50 años a cadena perpetua, en virtud de una normativa que permite revisar casos de delitos cometidos por menores de 26 años, lo que abrió la posibilidad de la audiencia celebrada esta semana.

Durante la audiencia, los comisionados interrogaron a Menéndez sobre los motivos de los asesinatos, el uso de armas adquiridas ilegalmente y las faltas disciplinarias acumuladas en prisión, entre ellas peleas, consumo de drogas, uso indebido de teléfonos móviles, vínculos con pandillas y hasta participación en un esquema de fraude fiscal. Estos antecedentes pesaron de manera decisiva en la negativa del panel.

Erik Menéndez, de cabello canoso y usando gafas según lo mostrado en la transmisión oficial, intentó persuadir a los comisionados describiendo un proceso de cambio personal iniciado en 2013. “Encontré mi fe, asumí responsabilidades y le prometí a mi madre que sería una persona diferente”, expresó, según su abogada defensora, Heidi Rummel.

El condenado también subrayó la coincidencia entre la audiencia y la fecha del aniversario del crimen: “Hoy es el día en que todas mis víctimas supieron que mis padres habían muerto. Es el aniversario de su viaje de trauma”, declaró.

Con la decisión, Menéndez no podrá solicitar nuevamente la libertad condicional hasta dentro de tres años, lo que prolonga la permanencia de ambos hermanos en prisión mientras continúan bajo escrutinio público por uno de los casos criminales más notorios de Estados Unidos.