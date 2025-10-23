(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- Netflix ha anunciado una alianza estratégica sin precedentes con los gigantes de la industria del juguete, Mattel y Hasbro, para desarrollar una línea de productos basada en su película animada de éxito mundial, ‘KPop Demon Hunters’.

En un comunicado, la plataforma de streaming indicó que estas alianzas ayudarán a satisfacer la «enorme demanda de los seguidores» por productos de sus personajes favoritos. Mattel ha sido designada para desarrollar una gama completa de artículos que incluirá muñecas, figuras de acción, coleccionables y sets de juego, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año.

Por su parte, Hasbro creará una línea de productos para 2026 que abarcará categorías como peluches especiales, electrónica juvenil y artículos de rol.

‘KPop Demon Hunters’, estrenada en junio de 2025, se ha consolidado como la película más popular en la historia de Netflix, acumulando más de 325 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. El éxito del filme se ha extendido al ámbito musical, con su banda sonora alcanzando el número 1 en la lista Billboard 200 y el sencillo principal, ‘Golden’, superando los 100 millones de reproducciones semanales a nivel global. El impacto cultural es tan significativo que sus personajes ocupan los cinco primeros lugares en las búsquedas de disfraces de Halloween de este año, reseñó EFE