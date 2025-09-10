(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Nepal atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente. Todo comenzó con la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, YouTube y X, bajo el argumento de combatir delitos cibernéticos y preservar la “armonía social”. Sin embargo, esta medida fue percibida por miles de jóvenes como un ataque directo a la libertad de expresión y a sus medios de vida digitales.

La respuesta fue inmediata: protestas masivas lideradas por la llamada “Generación Z”, que se extendieron por todo el país. En solo 48 horas, las manifestaciones escalaron a niveles de violencia inéditos: al menos 25 muertos y más de 300 heridos. La represión incluyó el uso de munición real por parte de la policía, lo que provocó una condena internacional por parte de la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Entre los episodios más graves se encuentran el incendio del Parlamento, el ataque a residencias de líderes políticos, y la agresión pública al ministro de Finanzas, Bishnu Prasad Paudel, quien fue golpeado, desnudado y arrojado a un río por manifestantes. También se reportó la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa de un ex primer ministro, tras quedar atrapada en su vivienda incendiada.

Anuncios

El primer ministro K.P. Sharma Oli presentó su renuncia el 9 de septiembre, tras perder el apoyo de su gabinete y enfrentar la presión de la oposición, que lo responsabilizó moralmente por las muertes. A pesar de la dimisión y la revocación del veto a las redes sociales, las protestas continúan, alimentadas por el descontento generalizado ante la corrupción, el nepotismo y la falta de oportunidades para los jóvenes.

La situación ha paralizado el tráfico aéreo, provocando toques de queda indefinidos y dejando al país en una profunda incertidumbre política. La comunidad internacional ha instado al diálogo y a evitar una mayor escalada de violencia.

🇳🇵‼️ | URGENTE — Manifestantes en Nepal irrumpen en la sede del Partido Comunista y derriban la bandera de la hoz y el martillo en un hecho histórico. pic.twitter.com/LMy5t7f7sH — UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2025

En Nepal, los ciudadanos fueron casa por casa para atrapar a los políticos comunistas corruptos.👏👏

pic.twitter.com/rpIS9fKT1V — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 9, 2025

‼️¡En Nepal quemaron las casas de todos comunistas millonarios corruptos enchufados al poder! Como debe ser! Seguimos esperando que pase lo mismo en Venezuela y Colombia ‼️pic.twitter.com/IEzHcIodKu — Daniela Hurtado (@danyhurtado_2) September 9, 2025

Persiguen por las calles a los ministros del régimen comunista e incendian el Palacio Presidencial en Nepal:pic.twitter.com/9YSDplk9Wn — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 9, 2025