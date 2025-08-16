(15 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró la noche del jueves como ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien estuvo en el cargo desde febrero de 2022.

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», publicó Bukele en X.

El mandatario agregó que «su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo». Trigueros respondió en la misma red social que recibe «con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país».

Se conoció además a través de nota de EFE que, Trigueros habría sido la «responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas COVID-19» como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.

Esta noche he juramentado a la Capitán y Doctora @KarlaETrigueros como Ministra de Educación. Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el… pic.twitter.com/ZGsmwnEwKa — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 15, 2025