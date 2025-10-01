(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro decretó este 1° de octubre el inicio oficial de la temporada navideña en Venezuela, una celebración que contrasta drásticamente con la angustia económica y la tensión política que viven los ciudadanos.

Mientras las plazas públicas se iluminan, los venezolanos expresan una profunda desconexión, argumentando que no hay motivos para festejar.

Testimonios recogidos en varias ciudades del país revelan que la prioridad de la población es sobrevivir a la galopante devaluación del bolívar, los sueldos insuficientes y la incertidumbre generada por la activación del Estado de Conmoción Exterior, reseñó en un reportaje de El Pitazo

«Las luces no tapan el hambre», sentenció un obrero, reflejando el sentir popular de que la medida es una «distracción» ante los problemas reales. Para la mayoría, lujos de la temporada como el pan de jamón y las hallacas son ahora inalcanzables.