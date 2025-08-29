(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Los Arizona Diamondbacks, de la mano del abridor colombiano Nabil Crismatt, vencieron al también iniciador cafetero de los Cerveceros de Milwaukee, José Quintana, con seis carreras tempranas y vencieron el jueves con pizarra de 6×4 al equipo lupuloso, para dividirse la serie de cuatro juegos con el mejor equipo de la actualidad en las Grandes Ligas.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Crismatt (2-0), en apenas la tercera apertura en su carrera, y siendo esta la segunda vez en la que dos abridores colombianos se enfrentaban, permitió ocho hits y cuatro carreras (apenas dos limpias) en cinco episodios y dos tercios. El derecho de 30 años otorgó una base por bolas y ponchó a dos mientras enviaba 60 de sus 85 lanzamientos en la zona de strike.

Pero antes había Sido castigado por Sal Frelick, quien conectó su tercer jonrón de la temporada para darle a los Cerveceros una ventaja temprana, pero los Cascabeles respondieron con tres carreras en el segundo inning. Quintana golpeó a Tyler Locklear con un lanzamiento con las bases llenas y el venezolano Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras.

Las acciones continuaron hasta el definitivo marcador de 6 rayitas por 4. Por Arizona los dominicanos Ketel Marte se fue de 4-1, Geraldo Perdomo falló de 5-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. terminó de 4-3 con dos anotadas. Los venezolanos Gabriel Moreno conectó de 5-2 con una anotada e Ildemaro Vargas de 4-1 con dos empujadas. Por los Cerveceros los venezolanos William Contreras de 4-1 con una anotada y Andruw Monasterio se fue de 3-1 con una impulsada.