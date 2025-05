(29 de mayo del 2025. El Venezolano).- El magnate Elon Musk anunció su salida del Gobierno de Donald Trump, tras expresar «decepción» por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que – según dijo- «socava» su trabajo como asesor de eficiencia.

«Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador», dijo Musk en un breve mensaje en su cuenta de X.

El magnate dijo estar «decepcionado» con el megaproyecto fiscal y presupuestario impulsado por Donald Trump porque aumenta el déficit y dispara el gasto público.

Musk, que en los últimos meses ha ejercido como asesor especial de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), criticó el nombrado como «gran y hermoso proyecto de ley», aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025