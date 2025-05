(27 de mayo del 2025. El Venezolano).- Al menos dos personas han muerto y otras nueve han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la noche del lunes en un parque de la ciudad estadounidense de Filadelfia, reseña El Nacional.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 del lunes, hora local, en el Parque Fairmount de la ciudad, donde se habían congregado numerosas personas. El comisionado de Policía de Filadelfia, Kevin Bethel, confirmó que un total de 11 personas, entre ellas 3 adolescentes de 15, 16 y 17 años, resultaron heridas de bala.

Se desconoce la edad de los fallecidos, aunque parecen ser un hombre y una mujer, y no se ha confirmado si se han producido detenciones tras el suceso.

El Parque Fairmount de Filadelfia estuvo concurrido durante el día, porque familias y vecinos se reunieron en el lugar para disfrutar de barbacoas con motivo del Día de los Caídos.

