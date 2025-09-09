(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La modelo e influencer Isabella Ladera utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la filtración de un video de carácter íntimo, de seis minutos de duración, en el que aparece junto al cantante Beéle. La difusión del contenido ha provocado una nueva controversia alrededor de la expareja.

A través de un comunicado, Ladera expresó que se encuentra “profundamente devastada” por la filtración de un momento privado sin su consentimiento, un acto que describió como “una de las traiciones más crueles” de su vida.

La modelo señaló que el video solo estaba en manos de dos personas y acusó a la otra de mentirle y de haberla expuesto en un momento de vulnerabilidad, reseñó El Nacional

