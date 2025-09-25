(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Al cumplirse dos meses del sensible fallecimiento de Oswaldo Muñoz, presidente fundador del Grupo Editorial El Venezolano, familiares, amigos y allegados se reunirán para rendirle homenaje en una misa solemne. El acto religioso se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre a las 6:00 p.m., en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 11691 NW 25 Street, Doral, FL 33172.

La ceremonia será un momento de encuentro y recogimiento en memoria de quien dedicó su vida a la comunicación, la defensa de la libertad de prensa y la construcción de un legado periodístico que trascendió fronteras. Oswaldo Muñoz no solo fue un referente dentro de la comunidad venezolana en el exterior, sino también un líder que supo transformar su visión en un medio de expresión para miles de compatriotas.

La misa contará con la presencia de su esposa, Isabel Osorio (Vda. de Muñoz), sus hijos Julio y Oswaldo Muñoz, Johnny, Jim y Edgar Carrero, así como de hermanos, sobrinos y demás familiares, quienes junto a amigos cercanos invitan a la colectividad a participar en este homenaje póstumo. Será un espacio para recordar su entrega, su calidad humana y el impacto que dejó en la vida de todos los que lo conocieron.

Con este acto de fe y gratitud, se busca no solo despedir a Oswaldo Muñoz en oración, sino también exaltar su legado como comunicador, empresario y pilar de la comunidad venezolana en el exilio. Todos los que lo admiraron y compartieron con él están cordialmente invitados a unirse a esta misa conmemorativa.