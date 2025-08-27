(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- Hace siete años, Miguel Moisés Gómez llegó a Miami con la determinación de abrirse paso en la industria del entretenimiento. Hoy, ese sueño se materializa: es uno de los talentos emergentes de la televisión hispana en Estados Unidos y un referente en comunicación y expresión personal.

Su participación en producciones de Telemundo, como la serie Velvet y el programa de actualidad La Mesa Caliente -donde comparte pantalla con Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos- ha consolidado su presencia mediática. Con naturalidad, Gómez convierte el nerviosismo escénico en energía pura, logrando una conexión inmediata con la audiencia.

“Estar frente a la cámara no es solo comunicar; es conectar, inspirar y provocar emociones que transforman. Eso es lo que me mueve cada día”, afirma el actor.

Anuncios

Trayectoria que inspira:

Con más de 25 años de experiencia en televisión, teatro, cine y radio, Gómez ha demostrado que la constancia es la clave del éxito. Ha formado parte de telenovelas como Vuelve a mí, Juego de Mentiras, La Suerte de Loli, Betty en NY y La Mujer de mi Vida, además de integrarse en proyectos internacionales de alto nivel como Dexter, Pulse (Netflix) y Bad Monkey, junto a Vince Vaughn y Michelle Monaghan.

En cine, ha dejado huella con Awake Before Dawn (galardonada en el Miami Film Festival 2023) y la multipremiada cinta venezolana Simón (2021), que retrata la lucha y cicatrices de una generación. “Este camino no ha sido fácil, pero aprendí que no se trata de competir con otros, sino de superarse a uno mismo”, confiesa el actor.

El gurú de la comunicación y la expresión escénica:

Además de su faceta artística, Gómez es comunicador social magna cum laude y exprofesor universitario. Desde esa base académica creó una metodología propia para enseñar comunicación asertiva y expresión escénica. Sus talleres -realizados en Miami, Nueva York y Los Ángeles- han impactado a decenas de profesionales, artistas y líderes que buscan transmitir con autenticidad.

“Cada clase y cada personaje tienen el mismo propósito: transformar, conectar desde la verdad y dejar algo positivo en quien escucha”, asegura.

Más que un actor en ascenso, Miguel Gómez afirma que desea ser un mentor de la voz auténtica, un puente entre el arte y la comunicación consciente. Desde Miami, continúa escribiendo una historia de disciplina y pasión, demostrando que los sueños sí se conquistar con autenticidad y trabajo constante.