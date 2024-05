(24 de mayo del 2024. El Venezolano).- Un migrante turco que afirmó haber pagado alrededor de 10.000 dólares a un cártel en su camino a EE.UU. opinó que los estadounidenses deberían estar preocupados por la falta de seguridad en la frontera sur, indicó el jueves Fox News.

“El pueblo estadounidense tiene razón, es completamente cierto”, señaló el inmigrante enseguida después de cruzar la frontera ilegalmente y entrar en la ciudad de Jacumba. “¿Quién viene a este país? No lo saben. Yo soy bueno, pero ¿si ellos no son buenos? ¿Y si son asesinos, psicópatas y demás? No hay garantía sobre eso”, agregó.

Además, el hombre expresó sus preocupaciones porque no hay “control de seguridad ni verificación de antecedentes” en la frontera. “La gente [que viene] no parece normal“, aseveró

A continuación, detalló que su viaje al país norteamericano le llevó 24 días y viajó por Catar, Dubái, Egipto, Sudáfrica y Brasil antes de llegar a Centroamérica para luego ir a EE.UU.

El Senado estadounidense rechazó nuevamente el proyecto de ley que buscaba limitar la cantidad de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en la frontera con México.