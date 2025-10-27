(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- En un partido de una sola cara, los Miami Dolphins hicieron los deberes correspondientes para sacudirse las tres derrotas consecutivas que arrastraban y vencieron convincentemente 34-10 a los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium, frente a más de 71 mil fanáticos.

Por Óscar Huete

Desde el pitido inicial, Miami lució distinto al equipo apático que habíamos visto en los últimos encuentros. Manejó bien los tiempos, redujo las penalidades y Tua Tagovailoa se mostró enfocado en la victoria.

Fue en ese mismo primer cuarto, tras una posesión de ocho minutos y un avance de 63 yardas, cuando logró conectar con De’Von Achane en un pase corto que terminó en la zona de anotación. Riley Patterson contribuyó con su primer gol de campo del encuentro.

Otra larga posesión del ovoide en el segundo cuarto, con un avance de 72 yardas, le dio siete puntos más a los Dolphins, que ya dominaban el encuentro con marcador de 17-3 al finalizar la primera mitad.

Miami amplió el marcador gracias a Jaylen Waddle, quien hábilmente burló la defensa de Atlanta y logró anotar tras una larga corrida de 43 yardas.

El novato Ollie Gordon II se encargó de sumar más puntos a la causa miamense tras un pase corto de Tagovailoa y logró filtrarse entre la línea defensiva de los Falcons. Patterson convirtió su segundo gol de campo del encuentro, cerrando el marcador final en 34-10.

Tagovailoa completó 20 de 26 pases para un total de 205 yardas, con cuatro anotaciones. Waddle alcanzó 99 yardas, mientras que Achane contribuyó con 67 yardas adicionales.

Para los Dolphins, fue su segunda victoria frente a seis derrotas, mientras que los Falcons sufrieron su cuarta derrota de la temporada, con tres triunfos.

Con tan solo tres días para recuperarse, Miami (2-6) recibirá a los Baltimore Ravens (2-5) este próximo jueves 30 de octubre, a las 8:15 p. m., en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami Gardens, en el partido de “Thursday Night Football”, que será televisado a nivel nacional.

La gran expectativa en Baltimore es el regreso de su mariscal Lamar Jackson, quien no juega desde el pasado 28 de septiembre.

En los libros de récords, Dolphins y Ravens se han enfrentado en 19 oportunidades, con 11 triunfos para Baltimore frente a ocho victorias de Miami, incluyendo dos juegos de postemporada.