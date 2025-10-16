(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría presentado a la administración Trump una propuesta para liderar un gobierno de transición en Venezuela que excluiría a Nicolás Maduro, con el fin de asegurar la estabilidad política, según un reporte publicado este jueves por el Miami Herald basado en fuentes familiarizadas con las negociaciones.

De acuerdo con el diario, Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez y otros altos funcionarios, hicieron llegar dos ofertas distintas a la administración Trump, las cuales contaban con el beneplácito de Maduro y fueron mediadas por Qatar, reseñó El Nacional

La primera propuesta, presentada en abril, consistía en la dimisión de Maduro, a quien se le permitiría permanecer en Venezuela bajo garantías de seguridad, mientras Delcy Rodríguez asumía la presidencia. La segunda oferta, de septiembre, contemplaba un ejecutivo de transición codirigido por Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres, mientras Maduro partiría al exilio.

El objetivo de estas maniobras era persuadir a Washington de que un «madurismo sin Maduro» podría facilitar una transición pacífica sin desmantelar la estructura de poder actual.