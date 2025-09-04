(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los Miami Dolphins llegan a la temporada 2025 con la misión de dejar atrás los años de destellos y convertirse en un verdadero contendiente en la AFC. El equipo de Mike McDaniel tiene las armas necesarias, pero la clave estará en transformar el espectáculo en resultados en la postemporada.

Este domingo 7 de septiembre, los Dolphins inician la temporada frente a los Indianapolis Colts en el Lucas Oil Stadium. El récord histórico entre Dolphins y Colts, incluyendo temporada regular y postemporada, es de 48 victorias para Miami y 29 para Indianapolis.

El último encuentro entre ambos equipos fue el 20 de octubre de 2024, cuando los Colts vencieron a los Dolphins 16-10. Todos los años, al inicio de una nueva temporada, los miles de fanáticos de los Dolphins se hacen las mismas preguntas: ¿Hasta dónde llegará el equipo? ¿Qué tan saludable se mantendrá? ¿Avanzarán a la postemporada este año? ¿Qué tan bien lucen estos Dolphins?

Interrogantes que, temporada tras temporada, marcan la esperanza y la ansiedad de la afición en el sur de Florida.

El termómetro: Tua Tagovailoa

La salud de Tua Tagovailoa marcará el rumbo de la temporada. Cuando el mariscal de campo está sano, Miami se convierte en una de las ofensivas más explosivas de la NFL. Su consistencia en partidos grandes será decisiva para medir el techo real de los Dolphins.

Una ofensiva que intimida

Con Tyreek Hill y Jaylen Waddle, los Dolphins mantienen uno de los mejores dúos de receptores de la liga. A ello se suma la velocidad del ataque terrestre con De’Von Achane y Raheem Mostert, capaces de romper defensivas en cualquier jugada. Si la línea ofensiva logra proteger, Miami puede volver a liderar la NFL en puntos.

Defensa con cuentas pendientes

Tras un 2024 marcado por lesiones, se espera que la defensa recupere piezas clave. Mejorar contra el pase y cerrar partidos será fundamental si quieren dar el salto en enero.

Un calendario exigente y una vitrina internacional

Los Dolphins tendrán un 2025 lleno de desafíos: un partido internacional en Madrid contra los Commanders y duelos en horario estelar ante Bengals, Jets, Bills y Ravens. Ganar en su división será vital para llegar a la postemporada en buena posición.

La AFC luce más competitiva que nunca, con Chiefs, Ravens, Bengals y Bills como favoritos. Sin embargo, el talento del roster de Miami los coloca en la conversación. Si logran consistencia y superan el estigma de ser solo un equipo vistoso, 2025 podría ser el año en que los Dolphins finalmente se reivindiquen como contendientes serios

El talento está sobre la mesa. Ahora la incógnita es clara: ¿podrá Miami transformar el espectáculo en victorias de enero? Tal vez 2025 sea el año en que los Dolphins cambien, por fin, la narrativa.