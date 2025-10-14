(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que no asistirá a la X Cumbre de las Américas en Punta Cana, República Dominicana, que se celebrará en diciembre. La mandataria ha criticado la decisión del gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento.

«Nunca estamos de acuerdo con que se excluya ningún país», declaró Sheinbaum, citando también la emergencia nacional por las inundaciones en el país como motivo de su ausencia. La Cancillería dominicana defendió la exclusión de los tres países, afirmando que es una medida para «priorizar el éxito del encuentro» y asegurar la participación del mayor número de naciones posible en el foro.

La decisión dominicana de no invitar a los tres países se basa en que estos «han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas». El presidente dominicano, Luis Abinader, ha señalado que la cumbre se centrará en el «diálogo, la democracia y los derechos humanos», reseñó DW.

Anuncios