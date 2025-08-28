(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección de Argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.

En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la ‘Leagues Cup’, en la que, gracias a su gran actuación, el conjunto de Florida ganó este miércoles al Orlando City por 3-1 y logró el pase a la final de la competición, Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

«Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos», aseveró ‘La Pulga’, cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su postrera presencia en unas eliminatorias suramericanas.

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG) indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial. «Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención», afirmó de acuerdo a EFE.