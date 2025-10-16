(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, contradijo categóricamente al exdirector de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan González, al afirmar que «Venezuela es hoy el principal canal de cocaína del continente».

Las declaraciones de Machado surgen en respuesta a un video donde González argumentaba que Venezuela no es un traficante principal de drogas debido a sus vastas reservas de petróleo y oro.

Machado, en una entrevista con CNN, refutó esta visión citando informes del FBI que ya en 2020 indicaban que el 24% del comercio mundial de cocaína pasaba por territorio venezolano.

La dirigente opositora aseguró que el narcotráfico es una operación dirigida desde el palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, vinculando a su gobierno con estructuras criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. En este contexto, Machado reiteró su solicitud al presidente Donald Trump de apoyar una transición política en el país, reseñó El Pitazo