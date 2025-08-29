(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha emitido un contundente llamado a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos de la región para que tomen una posición clara frente al régimen de Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Machado se producen en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y el «Cartel de los Soles», una organización que, según Washington, está liderada por Maduro.

En una entrevista con el medio VOZ News, Machado afirmó que la neutralidad «ya no es una opción» y advirtió que «la historia será implacable» con quienes opten por mantenerse al margen. Dirigiendo su mensaje directamente a los militares, incluyendo a los mandos intermedios, recordó que la decisión de respaldar o rechazar al chavismo afecta también a sus familias, reseñó Infobae.

Machado aseguró que la imagen de cohesión que el régimen intenta proyectar no se corresponde con la realidad, y que existe un malestar generalizado dentro de las filas militares. Según la ex diputada, este descontento es tal que los propios familiares de los militares les instan a no seguir apoyando a un «cartel del narcotráfico».

Como prueba del rechazo generalizado al régimen, Machado señaló el fracaso de la reciente convocatoria de Maduro para alistar a civiles en la milicia, la cual, según ella, dejó «plazas vacías en todo el país». Con sus declaraciones, la líder opositora busca capitalizar el momento de presión internacional para incentivar un cambio interno en el país.