(08 de octubre del 2024. El Venezolano).- La líder opositora María Corina Machado afirmó que el propio círculo cercano a Nicolás Maduro ha estado negociando a sus espaldas para una transición, ofreciendo dejarlo fuera del poder a cambio de mantener altos cargos. En una entrevista con NTN24, Machado señaló que “cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos”.

Machado indicó que la decisión de Estados Unidos de cerrar los canales diplomáticos con el oficialismo confirma lo que la oposición ha denunciado durante años: que el gobierno de Venezuela es una estructura criminal compleja, no una dictadura convencional. Por ello, respaldó las medidas que sitúan el problema venezolano en la órbita de la seguridad nacional.

La líder opositora también hizo un llamado a los miembros de los cuerpos armados a apartarse del chavismo y actuar conforme a su deber constitucional. Machado aseguró que la transición no será caótica, sino ordenada y pacífica, y que incluirá la expulsión de grupos irregulares extranjeros, garantizando la recuperación de «hasta el último milímetro cuadrado» del país, reseñó El Nacional

