(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un nuevo y brutal episodio de violencia en los centros de reclusión conmovió a Ecuador la madrugada de este jueves. El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas fue el escenario de un ataque interno que dejó un saldo de 17 personas privadas de libertad fallecidas, según la confirmación del SNAI cerca del mediodía.

Este incidente sangriento, que se suma a una serie de matanzas ocurridas en los últimos años dentro de las prisiones del país, estaría vinculado a directrices externas de la agrupación criminal conocida como Los Tiguerones. Dicha banda habría instruido a sus miembros a eliminar a reos pertenecientes a grupos antagónicos, específicamente Los Lobos y Los Choneros, así como a aquellos detenidos que no tienen afinidad con su organización delictiva.

Detonante y Ejecución del Asalto

De acuerdo con un informe emitido desde el penal, la acción violenta se desató durante la madrugada en el pabellón C. Los agresores habrían simulado el deceso de un preso. Este suceso, aparentemente falso, sirvió de pretexto para sustraer las llaves de las celdas y el arma de un efectivo militar que ingresó a verificar la supuesta novedad.

Anuncios

Con las llaves en su poder, los atacantes lograron franquear las puertas de los pabellones exteriores y se dirigieron a agredir a internos de bandos rivales, empleando incluso armas de fuego, cuyo ingreso al recinto habría contado con la complicidad de custodios penitenciarios, reseñó Infobae.

El informe al que se tuvo acceso indica que, tras forzar sistemas de seguridad y acceder a otras celdas, los agresores ejecutaron a 17 individuos. Los relatos de parientes de los reclusos que se concentraron en las inmediaciones de la cárcel describen escenas de angustia. Familiares exigían información sobre sus seres queridos y denunciaban la falta de respuestas claras por parte de las autoridades del centro.