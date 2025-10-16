(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- Un total de 21,096 migrantes, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, invirtieron su rumbo para retornar a Sudamérica entre enero y septiembre de este año tras intentar alcanzar Estados Unidos, según un informe publicado este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los datos de la entidad revelaron que la práctica totalidad (99%) de quienes emprendieron el viaje de regreso al sur del continente correspondía a ciudadanos venezolanos. El análisis mensual mostró fluctuaciones significativas, con un pico de 4,641 retornos en febrero.

Paralelamente, la OIM documentó que 26,320 migrantes, principalmente de Cuba (45%) y Haití (40%), transitaron por Honduras en su trayecto hacia el norte durante el mismo período. Esta cifra representa una drástica disminución del 86.7% en comparación con septiembre del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras.

El informe también destaca que casi 28,334 ciudadanos hondureños fueron retornados a su país en los primeros nueve meses de 2025, procediendo la mayoría (82.2%) desde Estados Unidos, reseñó El Nacional