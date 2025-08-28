(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un avión estadounidense procedente de Texas arribó a Venezuela este miércoles, transportando a 200 migrantes venezolanos como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El vuelo, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, trasladó a 157 hombres, 42 mujeres y un niño, según informó el programa a través de su canal de Telegram. Este es el vuelo número 62 del año, una cifra que ha aumentado desde que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas formales desde 2019, firmaron un acuerdo de deportación.

El pasado viernes, otro grupo de 184 venezolanos retornó en un vuelo desde Harlingen, también en Texas. Desde principios de año, más de 10,000 migrantes han vuelto a Venezuela a través de estos vuelos y otros programas similares, reseñó Infobae.

