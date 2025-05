(27 de mayo del 2025. El Venezolano).- Con la participación de más de un centenar de empresas venezolano-americanas, autoridades locales e invitados especiales, la Venezuelan-American Chamber of Commerce of the United States (VACC) celebró su Asamblea General anual, un evento que marcó un nuevo capítulo en la evolución institucional de la organización.

El encuentro contó con la destacada presencia de la Vicealcaldesa de la ciudad de Doral, Maureen Porras, y del Concejal Rafael Pineyro, quien tuvo a su cargo el acto de juramentación de la nueva Junta Directiva. También asistieron presidentes y representantes de otras cámaras de comercio, reafirmando el espíritu de colaboración interinstitucional y la importancia del trabajo en red para el desarrollo económico regional.

Durante el evento se oficializó el nuevo Comité Ejecutivo de la VACC para el período 2025–2026, conformado por:

Anuncios

Presidente: Leonardo Trechi

Leonardo Trechi 1ra Vicepresidenta: Mariana Frias

Mariana Frias 2do Vicepresidente: Salvador Pepe

Salvador Pepe Secretaria: Arivana Rangel

Arivana Rangel Tesorero: Christian Monahan

La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida periodista Gladys Rodríguez, quien imprimió su sello profesional y emotivo a una velada clave para el futuro de la Cámara. Además de la juramentación, se presentó el informe financiero y de gestión del último período, destacando logros, retos superados y avances institucionales relevantes.

En su primer discurso como presidente, Leonardo Trechi enfatizó la importancia de la comunidad y la colaboración como motores de crecimiento empresarial:

“La VACC no es simplemente una cámara de comercio; es una comunidad viva de líderes y emprendedores que creen en el poder de construir juntos. Nuestra fortaleza está en la unidad, en compartir experiencias y en abrir oportunidades para todos los que decidimos hacer vida empresarial en Estados Unidos.”

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la presentación del nuevo plan estratégico de la Cámara, diseñado para potenciar el networking, impulsar el crecimiento empresarial, fortalecer las relaciones institucionales y posicionar a la comunidad empresarial venezolana como una fuerza activa e influyente dentro del ecosistema económico de los Estados Unidos.

La primera vicepresidenta, Mariana Frias, destacó:

“Esta estrategia no es solo una hoja de ruta, es una invitación a sumar capacidades, talentos y esfuerzos. Nuestro reto es pasar de la intención a la acción con una visión clara, medible y ambiciosa para el futuro de los empresarios venezolanos en este país.”

La Asamblea General reafirmó el compromiso de la VACC de representar, conectar y empoderar a sus miembros, consolidando su papel como plataforma líder para quienes desean expandir sus negocios y fortalecer sus lazos con la comunidad empresarial en los Estados Unidos.

Para más información sobre la VACC y cómo hacerse miembro, visite:

🌐 www.venezuelanchamber.org