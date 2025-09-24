(24 de spetiembre del 2025. El Venezolano).- La Marina estadounidense confirmó la realización de una serie de pruebas de misiles balísticos intercontinentales desde aguas cercanas a la costa de Florida.

Los lanzamientos, que se llevaron a cabo entre el 17 y el 21 de septiembre, incluyeron cuatro misiles Trident II D5, proyectiles con capacidad nuclear lanzados desde un submarino de la clase Ohio.

El ejercicio, que la Marina calificó como una prueba de rutina, coincidió con una intensificación de la presencia militar de Washington en el Caribe, generando un nuevo punto de fricción con el gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque un comunicado oficial de la Marina aseguró que los disparos no respondieron a la coyuntura internacional, la coincidencia del ejercicio con el despliegue de una flota de al menos ocho buques de guerra, incluido un submarino de la clase Los Ángeles y cazas F-35B, ha sido interpretada por Caracas como una «guerra no declarada».

El Pentágono ha defendido sus operaciones en la región como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la tensión diplomática se ha agudizado, con el gobierno venezolano acusando a Washington de intentar un cambio de régimen por la fuerza y elevando el nivel de alerta de sus propias fuerzas armadas, reseñó Infobae