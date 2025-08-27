(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Marina de Estados Unidos ha divulgado las primeras imágenes oficiales de las operaciones militares a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7).
Las fotografías, tomadas en los últimos días, muestran una serie de maniobras aéreas y de combate, incluyendo operaciones con helicópteros MH-60-S Seahawk, la carga de misiles y prácticas de morteros.
El despliegue del Iwo Jima Amphibious Ready Group (IWO ARG), junto con el 22º Cuerpo Expedicionario de Marines, es calificado por el Pentágono como una fuerza letal, adaptable y lista para responder a contingencias globales.
Las imágenes confirman que la Marina de EE.UU. está llevando a cabo un entrenamiento intenso en alta mar mientras el buque se dirige al Caribe.
Atlantic Ocean
The @USNavy (🇺🇸) Amphibious Assault Ship USS Iwo Jima (LHD-7) held official training offshore with helicopter & fixed wing operations.
Various loading preparations of artillery, RAM, & Sea Sparrow were also conducted as she heads towards #Venezuela (🇻🇪).