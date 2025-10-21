(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- La líder de la oposición, María Corina Machado, ha definido la estrategia central para lograr un cambio político en Venezuela: aumentar sistemáticamente el costo para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder.

Durante una entrevista con el medio Al Jazeera PR, Machado aseveró que una negociación efectiva solo será posible cuando la presión sobre el régimen sea insostenible.

“Tendremos que sentarnos a negociar el día en que el costo de mantenerse en el poder supere el costo de vivir en el poder”, consideró la dirigente, reseñó El Nacional

