(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Comité Nobel Noruego anunció que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

El galardón le ha sido otorgado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado es “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”. El comité destacó que Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz y que ella encarna la esperanza de un futuro diferente para Venezuela, donde se protejan los derechos fundamentales y se escuchen las voces de los ciudadanos.

El comunicado del comité resalta a Machado como un ejemplo extraordinario de valentía civil en América Latina. La líder ha sido una figura unificadora clave en la oposición venezolana, logrando que esta se una en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

Tras el anuncio, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia calificó el premio como un reconocimiento a “la lucha de una mujer y de todo un pueblo” por la libertad y la democracia en Venezuela.