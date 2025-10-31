Caiga Quien Caiga

Que ha cometido errores, es verdad. Pero, como enseña la filosofía moderna, solo se equivoca quien hace; quien no hace, no puede equivocarse.

Y perdonen la cacofonía, pero es una verdad que aplica perfectamente a María Corina Machado, la única figura que, en veinte años de enfrentamiento al chavismo —bajo Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro—, ha mantenido un liderazgo firme, visible y sostenido.

Con visión de futuro y un instinto comunicacional que pocos entendieron a tiempo, Machado supo leer el nuevo lenguaje político del siglo XXI. Cuando otros seguían atrapados en los viejos esquemas de los años 60, confiando en comunicados, ruedas de prensa y estructuras partidistas oxidadas, ella entendió que el campo de batalla había cambiado: hoy, el espacio de lucha es digital, y quien no está en las redes, sencillamente no existe.

Para bien o para mal, María Corina invirtió en ese terreno. Lo utilizó, lo moldeó y lo convirtió en su plataforma natural de acción política. Desde allí ha mantenido el contacto directo con una ciudadanía huérfana de liderazgo, construyendo un vínculo emocional que trasciende la militancia tradicional.

¿Ha cometido excesos? Probablemente sí. Y no he ocultado mis críticas,Tal vez no ella directamente, sino algunos de sus voceros o equipos comunicacionales, que, sin formación política ni sentido de responsabilidad periodística, han generado falsas expectativas que luego nadie asume. Ese ha sido, quizás, uno de los mayores riesgos de su estrategia: confundir comunicación con propaganda, y esperanza con inmediatez.

Aun así, el balance es claro. La crítica no disminuye su liderazgo; lo fortalece. Porque los verdaderos líderes crecen cuando se enfrentan a la verdad y no cuando se refugian en el aplauso.

Excluir y menospreciar a los que no pensamos en todo como ella, constituye una falta elemental de seriedad política.

En un país donde tantos optaron por callar, rendirse o negociar, María Corina Machado sigue siendo la voz de la disidencia sin concesiones, una figura que entiende —y encarna— la nueva realidad política y comunicacional de Venezuela.

Su equipo político, aunque muchas veces he señalado que carece de “burdel político” —esa capacidad de maniobra, astucia y sentido de poder que da la experiencia—, hoy comprendo que en una nación donde las nuevas generaciones políticas han fallado más que la vieja clase, no queda otra opción que apostar a un grupo no tradicional y formarlo, desde la praxis y la teoría, para lo que viene.

Por mi parte, seguiré caiga quien caiga, como siempre: reconociendo lo bueno, criticando lo malo y señalando lo que debe mejorarse.

Porque al final, solo desde la verdad se construye una esperanza que no sea efímera.

Muchos dirán que ella gana porque no tiene con quien perder y ese es otro choque frente al panorama de lo que existe. Por ahora, como diría el “charlatán del siglo”, no hay otra opción.

Lo demás sería invención y ganas de diferir el mejor escenario vivido en los últimos tiempos.

María Corina ha asumido el riesgo, muy parecido al eslogan de la izquierda VENCER O MORIR.

Si Maduro sale del poder, el cielo es el límite y si no sucede, pues todos suponemos el final para nuestra heroína.

Dios mediante no será así pero es otra muestra más de su valentía y de que no se rinde.

CAE UNO CAEN TODOS

Será que el espiritista de la Montaña de Sorte tendrá la razón?

El espiritista, con movimientos ceremoniales, dibujó en la tierra un cuerpo humano desmembrado utilizando talco blanco, mientras los presentes observaban con horror y fascinación.

Alrededor de cada parte del cuerpo dibujado, colocó velas rojas en forma de cruz, con un simbolismo desconocido, pero trazando el destino ineludible que se avecinaba.

Luego, alzó una vela gruesa, también de color rojo, y después de esparcir cera caliente sobre sus heridas sangrantes, tornó sus ojos hacia el cielo y proclamó: “Este es el Oráculo del Gran Mamerto. La Reina María Lionza no acepta la ofrenda que se le ha dado. Su enfado ha sido visible. En esta tierra sagrada hoy ha quedado escrito que será gobernada por nuevas gentes, y entre ellos, uno de maneras humildes.”.

La declaración dejó a todos en un estado de shock. Un vendaval repentino apagó las velas y llenó de pánico a los presentes. La oscuridad se hizo más profunda, y el frío viento que soplaba desde las montañas parecía llevar consigo el juicio de la Reina. El espiritista, en un último acto dramático, apagó la vela central sobre su pecho y, con un suspiro final, proclamó: “ Ustedes están presenciando el destino de quien manda hoy y no quiere irse. Sus partes serán recogidas, y con dificultad se podrán colocar juntas”.

Con estas palabras, el espiritista cayó al suelo en un aparente desmayo, mientras una tormenta comenzaba a formarse sobre la montaña. Los relámpagos iluminaban el paisaje en breves pero poderosos destellos, haciendo que las sombras de los árboles y las figuras humanas se mezclaran en una danza macabra.

Muchos de los presentes pensaron ¿Que a Maduro lo van a recoger en pedacitos? Porque al menos al Mono Jojoy, guerrillero colombiano, lo recogieron completo.

SOBRE TRUMP Me indicó una fuente en Washington (bastante confiable) que lo que realmente tiene Trump es Linfedema, que es una enfermedad preocupante. No creen que dure mucho en el poder. Además me dicen que JD Vance se reunió recientemente, con los Murdoch (padre e hijo) dueños de Fox y de Wall Street Journal, quienes se reunieron con el objeto de comenzar a abrir campo en los apoyos para cuándo asuma el poder.

También se está reuniendo con otros altos jerarcas de corporaciones…

Comenzando a manejar un círculo de relaciones que le permita avanzar en la conquista del poder sin muchos traumas.

Esto pudiera explicar lo acelerado de los esfuerzos del Presidente Trump por poner orden en esta gran nación y por dejar un legado.

¿Verdad, especulación o mentira? El tiempo responderá. Desde aquí oramos por su salud.

NO OBSTANTE lo señalado por Trump, el anuncio sobre la candidatura de Marco Rubio, no lo ayuda. Es todo lo contrario. Vance es la primera opción. Marco Rubio primero debe convencer a la colonia inmigrante latina en su mayoría, quienes tienen fuertes reclamos.

ELECCIONES el 4 de Noviembre de alcaldías y otros: La abstención enorme sigue manchando el proceso con los candidatos de cómplices.

Armandito el más buscado: Preso en Colombia por su asociación con el Tren de Aragua. Solicitado en extradición por EE.UU. por sus relaciones con el chavismo. Maduro a movido a todo el poder judicial y diplomáticos, para que Gustavo Petro lo extradite pero a Venezuela. Una juez Zuliana al parecer es la responsable. Han movido cielo y tierra. ¿Por qué tanto interés?

REGIONES

Parece mentira lo que sucede en la oposición venezolana, no sólo en el Zulia sino en toda Venezuela.

A estas alturas del proceso y vistas las serias amenazas del gobierno de Estados Unidos, quienes debieran estar preocupados (y no niego que lo estén) serían la dirigencia del PSUV y todo el llamado “Polo Patriotico”.

Lo que se observa no es eso, o por lo menos no es muy evidente. Lo disimulan muy bien.

Muchos actúan como si nada pasara. Organizan ferias, presentaciones musicales y celebraciones sabiendo que en cualquier momento, teóricamente y vistas las declaraciones desde el exterior, los escenarios pueden cambiar.

Yo estoy en la misma posición que la Chevron, cuando los vea llegar lo creo.

A mi juicio es un gran ataque psicológico, con fines y propósitos bien precisos y no tocaré por ahora su eficiencia.

El presidente Trump es un especialista en esta clase de estrategía. Por algo lidera esta gran nación.

Volviendo al punto principal. Lo que no entiendo es como la oposición, alacrana y no, se sigue destruyendo cada día. ¿Por qué no entienden ni pactan unas jugadas con el fin de enfrentar la guerra que lo interno, el chavismo sigue dando?

Todos los días la lista de detenidos, de perseguidos, de acusados con expedientes “fabricados”, montajes falsos aumenta, por eso objeto la manera de que el chavismo busca “la paz”, “un acuerdo”.

A golpes no lo lograra.

Reflejan una pelea de borrachos por una botella vacía.

Caso CARACAS

La plataforma unitaria es una entelequia que viene equivocada desde el 28 de julio del 2024. Sus actuales “directores”, por llamarlos de alguna manera carecen de una metodología que aporte soluciones, que al menos acerque a un campo de probabilidades.

Capriles, Rosales, Ramos Allup (que a veces juega a lo zurdo), tienen cada uno su propio mapa y entre ellos priva la zancadilla.

Capriles y Tomás Guanipa cada vez más encerrados en sus argumentos, unas veces válidos, la mayoría falaces y contradictorios.

Voluntad Popular que no supera el trauma del ridículo mayor de Guaidó y Leopoldo López, quien ahora la emprende contra Capriles. No niego la justificación pero no es lo oportuno ni lo moral, porque ninguno de los dos dijo la verdad de su juego.

Leopoldó López emerge financiado por el chavismo en el 2014, para seguir destruyendo a Henrique Capriles y su error del 2013 y que tampoco dijo la verdad de sus motivaciones para retroceder luego de decirle a la gente que volcara su “arrechera”.

Se perdió como otras veces, 2002 por ejemplo, una gran oportunidad. Errores que se repitieron en 2005 gracias a Allup, en 2015 por el mismo personaje y Julio Borges y así sucesivamente.

Leopoldo debe “echar todo el cuento”. El que justifique el estilo de vida de su familia y de él, en la zona más costosa de España. Lo que pasó en el interinato. Su alianza con Vecchio en hacer favores a chavista, aunque lo de Vecchio es de vieja data. Cuente todo. Confiese para que el gran juez, el pueblo, le rebaje la pena.

Mientras decía que lo “torturaban” salió más robusto y más fuerte y ¿quién lo torturaba? ¿Lilian? porque ella salió embarazada.

El escoge para decirlo un programa de un “muchacho” con muchos seguidores en TikTok pero no es analista y le falta mucho para hacerlo. De hecho igual que otros presuntamente vistos por miles no hace “tendencias”.

No hemos superado las actuaciones dignas de un oscar aunque se ganaron otros premios como Carlos Ocariz y Goicochea.

CASO MARGARITA

Viví un tiempo en este territorio y no puedo decir que grupos terroristas están presentes. Lo que sí sé, igual que Maicao en Colombia, por ejemplo, la colonia “Musulmana” manda. Su potencial económico aquí es el primero. Si salieran de la isla, lo poco o mucho que aquí hay desaparecería.

Al igual que Carabobo, Zulia, etc, el liderazgo opositor desapareció. La familia que regía la gobernación, quedó en Maneiro. Su primera prioridad son los negocios y no la gente lamentablemente.

Caso ZULIA

El imperio de Los Rosales llega a su fin o quizá nunca existió.

Confieso mi decepción pero como decía Teodoro, “solos los tontos no cambian de opinión”.

Para empezar Rosales estuvo en Panamá cogiendo una arrechera (rabia) una tras otra, en el desastre que dejó Carlos Manuel en la finca y me informaron que se regresó a la capital de Panamá para una reunión de negocio y ajustes . Tiene unos 3 o 4 días en Venezuela, entre otras cosas para tratar lo del pie.

La mayor parte de su ausencia en Venezuela fue para estar en sus tierras en Chiriquí Panamá, cuya administración bajo su hijo Carlos Manuel Rosales fue un desastre y apoyada por Eveling en una conspiración familiar de ella con objetivos precisos, propios de una madre, segunda esposa.

“El queso que había en la mesa también se lo llevó” y ese es el hombre que él quiere dejar al frente en un nuevo reino que anda buscando. Y ni hablar del desastre de su compañero Henry Ramones. La fama no lo acompañó y por menos de eso, Manuel Rosales le ha quitado el habla a cientos de personas. En su gestión no daba un paso sin este a su lado y no tiene idea de lo mal que eso caía (todo un rayón).

El escándalo de los 20 mil dólares quedó allí, oculto también porque de esa fiesta participaron algunos chavistas, hoy en gobierno.

Tesis corren sobre la reestructuración de UNT

Lo que empieza mal, como señala el principio de Murphy, no puede terminar bien.

UNT necesita no una reestructuración sino un renacimiento para ver si tiene alguna posibilidad de sobrevivir. Sería un parto de alto riesgo.

CAMBIOS QUE SE ANUNCIA con un fin y propósito:

EXTRAOFICIAL: Se reestructura UNT-Zulia. sale Nora Bracho y asumen Gustavo Fernández en la presidencia, Iraida Villasmil repite en la vicepresidencia, Angel Vera en secretaria general, Carlos Rosales en Organización, Luis Cabrera secretario político y secretario de comunicaciones Henry Ramirez. TESIS FALSA.

ANUNCIO

Sale Nora bracho y La sustituye Gustavo Fernández, en la vice presidencia , Iraida Villasmil, secretario General , Angel Emiro Vera, secretario de organización, Carlos Rosales, secretario político, Luis Cabrera, y en la secretaría de comunicaciones , Henry Ramirez

RUMORES: Rósales quiere de vuelta a José Luis Alcala ante el desastre qué hay en UNT, lo acompañarán en la Vicepresidencia Carlos Rosales, Sec. Gral Justo Bermúdez, Sec. Organización Henry Ramones y Sec. Electoral Henry Ramirez, Sec. Juvenil Michelle González, Sec. Femenina, Dorianys Fonseca, UNT Solidario Yineska Contreras, Prof y Técnicos Nikarelly Mapas, Asuntos Parlamentarios William Barrientos, Asuntos Municipales Luis Cabrera, se mencionan otros nombres más para los demás cargos pero aún por definir. FALSO IGUALMENTE y si se le ocurre llamar a José Luis Alcalá este lo enviaría donde “Malula” enviaba siempre a los que la molestaban.

YINESKA CONTRERAS, ficha de Carlos Manuel Rosales, aprovecha esta coyuntura para aspirar la secretaría general pero es “camisón pa petra”. A mi juicio, ni como concejal lo hace bien menos para dirigir un partido. Su récord de derrotas en Francisco Eugenio Bustamante y el de su mamá es muy amplio. No es nada personal, Ella es buena gente pero hasta ahí.

El 90% de estas jugadas son parte del laboratorio de Nora a través de un joven personaje, cuyo nombre me reservó. Es obvia la mano que mece la cuna.

QUIENES REALMENTE ASPIRAN: Nora, quien recibió como es usual para disimular, el regaño del siglo de Rosales señalando como responsable del desastre. De esto opino al final. Gustavo Fernández ex alcalde, quien primero debe poner orden en San Francisco y lo inconveniente de muchas de sus decisiones políticas, al darle poder a quienes contribuyeron a su derrota y hoy ya lucen otras banderas. Aunque usted no lo crea, el cadáver insepulto de ANGEL VERA, quien tiene mucho tiempo errado y jugando en contra pero no entiendo como le siguen creyendo. Eveling Trejo, quien en donde ha estado lo ha hecho mal aunque tampoco la culpo. Carlos Manuel Rosales, quien fue el “pimentón Rey” del gobierno de Rosales y su amigo Henry, llegaba a muchas alcaldías diciendo “Tenemos que ir a Caracas, necesitamos 20 mil dólares”. Bueno “a quién Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga”. El que puede y no quiere Alfredo Osorio y tiene mucha razón en no aceptar.

Más o menos así anda el cuadro de aspirantes.

LA CULPA ES DE QUIÉN: No culpo a Nora aunque ella es la operadora. La conozco desde hace mucho y ha hecho un gran esfuerzo por superarse pero su graduación fue forzada. Fue asimilada a un alto rango sin cumplir otros papeles. Igual otros casos.

El gran responsable es Manuel Rosales, quien del 97% de las grandes decisiones que ha tomado solo tiene un nivel de acierto del 3%.

Así le pasó con Rafael Villasmil, con Pablo Pérez, un craso error, Nora, Eveling y pare usted de contar.

Un nuevo tiempo no puede seguir siendo un partido familiar. Y el aspecto moral de Rosales and family está muy descuidado y eso ha repercutido enormemente en la decepción que muchos tenemos.

Llegaron a diputados, legisladores y concejales quienes nunca debieron estar allí. Sin ninguna capacidad ni representatividad. Él prefirió apoyado por las “gordas”, a “Patiquines”, muchos de los cuales lo traicionaron.

Los autónomos, los de criterio propio salieron, se fueron.

Fíjese esto: Un excelente jovén dirigente como Alejandro Bracho de UNT salió de allí, hoy está con María Corina y se luce en Bolívia como analista e incluso cercano al Presidente electo y a otros ex candidatos con opción de gobierno.

UNT tiene que ser reconstruido y aún así sus posibilidades son efímeras. El juego con Nicolás es una grosería. En todo caso asúmelo de manera diáfana y que la gente opine. Haber lanzado a un dirigente de 3ra en Copei y PJ como candidato a alcalde y nombrarlo como la “revelación del año”, lo dejó muy mal. El ex encargado llegó de “carambola” y así terminó. Si la crisis nacional amaina para Maduro toda la verdad saldrá a la luz pública.

Los errores de Rosales en la escogencia del candidato a Alcalde, que recayó sobre el ex encargado de «carambola», quien ahora como antes, reniega de él. Escoger a un grupo que intentó darle golpe de estado a Lester en VP, sin ninguna capacidad ni obra fue otro error.

Hoy por medio de amigos que formaron parte de su gobierno me enteré de los grandes casos de corrupción que se ocultaron. De hecho la contralora interna, una colega abogada fue premiada con la compra de una casa en Orlando Florida. Asombroso verdad. Están todos involucrados sus hijos y amigos. Los hijos preferidos porque a los de Panamá City nada les queda.

Relaciones por fuera pero no santos.

Un exgobernador cuyo primo se desempeñó en la gestión de Rafael Ramírez, tiene ahora grandes negocios en Argentina relacionados con la carne. Y el ex funcionario ha viajado a las Pampas no creo que por vacaciones.

Hasta Pablo puede verse en problemas, más por su flojera que por sus méritos. No hay comparación entre ambos.

MARACAIBO La Presidenta del concejo prepara un grueso expediente donde se muestran más de 300 errores graves del señor José Bermúdez. Igual vendrán otros. El tiempo de Dios es perfecto.

Ayer JUEVES el alcalde Di Martino estuvo en Caracas. Muy solicitado pues es la Vedette de los alcaldes. Su fuerte carisma consolida su gestión y ante el temor de otros, él está claro que en este sistema es mejor ser alcalde que gobernador.

Gian Carlo tiene como ventaja un gran equipo que lo acompaña pero algunos de mayor perfil en esta oportunidad cometen errores que deben ser vigilados.

Arnoldo Olivares lo veo como “adán el día de las madres”. Él es un caballero, de buenas intenciones pero algunas de sus decisiones no son bien vistas.

Es requerido que el alcalde toque los puntos que debe tocar. Apenas empieza la gestión empieza y debe definir lo urgente, lo necesario y lo útil. Tengo muchos años sin hablar con él. Lo hago con parte de su equipo, ojalá escuche. Lo que viene no es fácil y si quiere sobrevivir debe aprender a nadar de espalda y no únicamente de frente.

GOBERNACIÓN

Luis Caldera sigue con más de 20 frentes de trabajo en el estado. Ha mostrado gran eficiencia en eso pero cuidado Gobernador: Vigile cada frente y que no le mientan.

Igual en el tema del agua. Usted tiene a su lado al hombre que más daño le ha hecho al Zulia en esa materia. Por primera vez en muchos años, toda la calle que divide la urbanización Monte Claro de La Piccola, se quedó sin suministro de agua y la gente volvió a caer en manos de la mafia de los camiones, uno de sus jefes está muy cerca suyo. Igual ocurre en la parroquia Raul Leoní y Francisco Eugenio Bustamante.

Luis Caldera me lo refieren como un hombre que escucha y se deja convencer si hay razones. Visite a esos vecinos y pregunte pero no a las juntas de vecinos sino casa por casa. Es un concejo.

En mi columna no negamos lo bueno que haga algún gobernante. Partimos del supuesto que todos lo quieren hacer bien. Hasta el presente la gente está contenta con su gestión.

SAN FRANCISCO:

Héctor Soto aunque parezca increíble gobierna bajo las mismas críticas que le hacían al Alcalde anterior y yo no lo puedo criticar pues seguramente en su partido no tiene el capital humano necesario.

Eso sí debe ponerle el ojo a su equipo, varios espectáculos se han presentado encabezados por “Abdias” el de IMASUR y eso afecta su imagen. La excesiva muestra de lujos de quien también es diputado electo, al viajar a Italia no tiene justificación.

Al alcalde anterior cada vez que señalaba a alguién, lo ratificaba en su puesto y ya se ven los resultados de tales posturas.

Al buen entendedor pocas palabras.

La gestión inicia y hasta el presente se observan buenas intenciones pero ese camino no lleva al cielo.

LA CAÑADA: Siguen con los asfaltados, limpiezas de cañadas, remodelación de la iglesia, limpiezas de plazas, jornadas médicas con entregas de medicamentos y equipos ortopédicos

El alcalde Roberto Soto ha cambiado drásticamente el perfil de un territorio en manos de mafias, La inseguridad ha disminuido enormemente.

AL CIERRE: Mientras unos pelean y se enfrentan, suena la candidatura de Saady Bijany para Gobernador del Zulia apoyado por María Corina, de consolidarse la salida de Nicolás.

Anexo responsabilidad de Arnoldo Piña:

Tips…El Gatillo del Pueblo por Arnaldo «Moñoño» Piña…Maracaibo: La ciudad ha cambiado su rostro en dos meses, falta mucho por hacer, pero hay voluntad…Catatumbo: Alcalde Wilmer Ariza activo el Puerto de Encontrados con un merecido homenaje a los pescadores de la zona…Machiques: El Alcalde Perrota está bien evaluado, se está trabajando para recuperar el municipio…Sucre: Yonys González continúa llevando el servicio de agua potable a las comunidades más necesitadas de la entidad…Baralt: Bien dotados los ambulatorios de la entidad…Seguridad: Polimaracaibo haciendo un buen trabajo, se nota la presencia policial en la calle y dando resultados…

Se me acabó el papel…

