(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Premio Nobel de la Paz 2025 al pueblo de su país en un emotivo video publicado en redes sociales.

«El próximo premio será la libertad de Venezuela», afirmó Machado, quien ha sido reconocida por su lucha por los derechos democráticos.

El Comité Nobel noruego le otorgó el galardón «por su incansable labor… y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

En su mensaje, Machado expresó que el premio es para «los que no se rinden nunca» y para aquellos que «resisten sin odio, a los que aguantan el hambre, el miedo y el silencio».

Machado también dedicó el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo a la causa de la oposición venezolana. La líder política ve el Nobel como un «impulso único» que inyecta «energía y confianza» a los venezolanos para «conquistar la libertad» en el país, reseñó El Pitazo