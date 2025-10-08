(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- La líder opositora María Corina Machado afirmó que su lucha por la democracia en Venezuela está en una «fase resolutiva» y aseguró que «la fuerza está en la gente».

Machado agradeció a sus seguidores por los mensajes de cumpleaños y expresó que los venezolanos han aprendido a entender la situación del país y sus implicaciones.

En un video publicado en Instagram, Machado destacó que, si bien el camino ha sido «largo y doloroso», los venezolanos han logrado «derrotar» al régimen en varios escenarios, como en la realización de las elecciones primarias sin apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La líder opositora rechazó los comentarios que sugieren que una transición política llevaría al caos, afirmando que «el caos es hoy, es este régimen». Machado reiteró que «la gente es la garantía de una transición ordenada» y que serán los propios venezolanos quienes cuiden de la libertad del país, reseñó El Pitazo

Machado concluyó su mensaje con la promesa de construir una «Venezuela soberana, luminosa, alegre, segura, a la cual regresen nuestros hijos», y que la ciudadanía traerá orden al país en todos los ámbitos.