(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, intensificó sus críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como una «estructura criminal» que representa una amenaza para Venezuela y toda la región.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Machado afirmó que «se han caído todas las caretas», dejando en evidencia quiénes apoyan la democracia y quiénes a un «cartel» perjudicial.

La dirigente de Vente Venezuela acusó a la administración chavista de financiarse con fondos ilícitos para sostener «la represión, la corrupción y el terrorismo».

Machado insistió en la necesidad de una transición pacífica y ordenada que respete la voluntad de los ciudadanos. Envió un mensaje contundente a Maduro y sus seguidores: «Su única opción, si quiere hacerlo de manera pacífica y negociada, es aceptar los términos, porque el tiempo se le acaba. Por su propio bien, tienen que irse», reseñó El Nacional