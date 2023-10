(16 de octubre del 2023. El Venezolano).- Cuatro grandes de la historia de la pelota zuliana fueron exaltados al Salón de la Fama del béisbol del Zulia, quienes serán inmortalizados el próximo 18 de noviembre, en la sede del mencionado templo de las estrellas de la pelota zuliana: ellos son Jesús Marcano Trillo, Enrique “Conejo” Fonseca, Ramón “Dumbo” Fernández y Óscar García, mejor conocido como “Ventarrón”.

Por Eliexser Pirela Leal

El departamento de prensa del mencionado recinto envió la información, destacando que estos cuatro personajes y leyendas de la pelota de esa región, fueron seleccionados por un comité especial, conformado por 20 expertos, que emitieron su voto a la directiva del Salón de la Fama.

Para poder ingresar al “cielo del béisbol” el postulado debe sumar el 75 por ciento, o más, de las preferencias de los votantes. Se conoció que el más votado fue Fonseca, uno de los llamados “Héroes del 41”, quien recibió el 88.41 por ciento de los votos, mientras que su compañero en aquel equipo campeón mundial, “Dumbo” Fernández, el ex grandeliga y ex aguilucho Many Trillo y el comentarista Oscar García, recibieron el 78.94 por ciento de las preferencias.

Muy cerca de hacer historia quedó doña Lilia Silva de Machado, fundadora, junto a su familia, del equipos Águilas del Zulia, al totalizar el 73,3%; pero sin dudas, en las próximas elecciones podría sumar las preferencias necesarias.

“Nos sentimos muy contentos por esta selección. Sabemos que estamos en deuda con la historia, porque aún hay fuera muchas leyendas que deberían estar en el Salón de la Fama, pero es que el hecho de que en el Zulia existan tantas estrellas históricas hace que este proceso sea más largo de lo que muchos queremos. Pero cada año que pasa le vamos pagando a la historia y eso nos complace mucho“, destacó Giamberto Urdaneta, presidente del Salón de la Fama del béisbol del Zulia.

Méritos de los exaltados “El Indio” Jesús Marcano Trillo jugó siete años con las Águilas del Zulia y perteneció, por más de 20 campañas, al plantel técnico del conjunto zuliano. Con el equipo rapaz fue campeón en cinco campañas de la LVBP, como jugador y como coach; incluyendo dos Series del Caribe.

En las Grandes Ligas jugó como segunda base para los Atléticos de Oakland (1973-74), los Cachorros de Chicago (1975-78, 1986-88), los Filis de Filadelfia (1979-82, con quienes ganó una Serie Mundial), los Indios de Cleveland (1983), los Expos de Montreal (1983), los Gigantes de San Francisco (1984-85) y finalmente para los Rojos de Cincinnati (1989). Ganó tres Guantes de oro y fue a cuatro Juegos de estrellas.

Los Filis, por cierto, ya exaltaron a Many Trillo en el salón de la fama del equipo cuaquero. Enrique Fonseca:

Enrique “Conejo” Fonseca, fue un destacado pelotero, el último de los “Héroe del 41”, puesto que falleció en 2021, tras cumplir 103 años. Este derecho nació el 18 de septiembre de 1918, en Maracaibo, estado Zulia. Después de formar parte de aquella selección venezolana del 41, en la que fue uno de receptores de la selección, desarrolló una larga carrera como deportista aficionado. Tuvo su anhelado debut en el béisbol profesional a los 28 años, en la temporada de 1946, la primera de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Perteneció al Cervecería Caracas durante seis temporadas, de 1946 a 1950-1951. Se tomó un año sabático en la 1951-1952, para retirarse a los 34 años con los Leones del Caracas en la 1952-1953. Ramón “Dumbo” Fernández:

Muy buen lanzador, también fue protagonista de los aclamados “Héroes del 41” y de los torneos domésticos de Maracaibo. En la LVBP brilló con los Leones del Caracas, teniendo 7 victorias en dos campañas diferentes. También lanzó para el Magallanes y los Sabios de Vargas.

Ramón Fernández igualmente jugó, de manera destacada, en los circuitos del Caribe en República Dominicana y Puerto Rico. Oscar García:

El popular “Ventarrón” (su potente voz le hizo ganar ese remoquete), fue parte del circuito radial zuliano desde sus inicios, junto a Arturo Celestino Álvarez, entre otros. Cómo comentarista y voz comercial vivió y contó los grandes momentos de las Aguilas de los primeros años del equipo y, sobre todo, de aquel primer título rapaz en la pelota venezolana, en la campaña 1983-1984, que también se convirtió en el primer campeonato en la Serie del Caribe para las Águilas. Son muchos los méritos que posee este cuarte de nuevos inmortales de la pelota zuliana y faltaría espacio para poder detallar todo. Pero con lo antes expuesto se logra plasmar la justicia que se ha hecho en la Clase 2023 del nicho de las leyendas del béisbol del Zulia. Los más votados Fonseca. 89.47%

Many Trillo. 78.94%

Oscar García. 78.94%

Ramón Fernández. 78.94%

Lilia Silva de M. 73.7%

Jorge Miquelena 42 %

Alejandro Borges. 36.8%

Pepita Muñoz. 36.8%

José Herrera. 26.31%

José Leiva. 26.31% Las fotos son de Trillo, Oscar García, Enrique Fonseca y Ramón Fernández.