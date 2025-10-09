(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro, ha reafirmado que su país está preparado para defenderse de un eventual ataque de Estados Unidos. Maduro acusó a Washington de buscar «una guerra en el Caribe y Suramérica», y advirtió que «si los gringos atacan, responderemos».

Maduro reiteró que el despliegue de buques y tropas de EE. UU. en la región, justificado como una misión antidrogas, es en realidad un intento de propiciar un «cambio de régimen», reseñó DW.

En respuesta, Venezuela activó el “Plan Independencia 200”, un conjunto de ejercicios militares diseñados para que el país se prepare ante cualquier agresión.

