(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro propuso este lunes la creación de una nueva herramienta digital integrada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que los ciudadanos puedan reportar «todo lo que ven, todo lo que oyen» las 24 horas del día.

Durante una alocución televisada, Maduro detalló que esta funcionalidad debería desarrollarse dentro del sistema VenApp, una plataforma gubernamental creada en 2022 para recibir denuncias sobre servicios públicos. La iniciativa involucraría también a las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. «Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo», aseveró.

La propuesta surge en un clima de elevada tensión con Estados Unidos por el despliegue naval de este último en el mar Caribe. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado previamente que la aplicación VenApp fue utilizada para alentar la delación de manifestantes que cuestionaban la reelección de Maduro, lo que genera preocupación sobre el uso que podría darse a esta nueva herramienta de vigilancia, reseñó El Pitazo

