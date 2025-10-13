(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro, ordenó la formación de «brigadas milicianas» compuestas por pueblos indígenas de Suramérica para defender al país de lo que él considera una «amenaza» de Estados Unidos.

Durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena, el mandatario aseguró haber recibido comunicaciones de varias comunidades nativas de la región, que le habrían expresado su disposición a «guerrear por defender» a Venezuela. Por ello, ordenó al comandante de la Milicia Bolivariana acelerar la «expansión» de la milicia indígena en todo el territorio nacional.

La ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, respaldó las afirmaciones de Maduro, aludiendo al despliegue naval de EE. UU. en el mar Caribe. Mientras que Washington lo justifica como una medida para combatir el narcotráfico, Caracas lo denuncia como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

