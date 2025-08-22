(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro, anunció la realización de una jornada nacional de incorporación de las “fuerzas milicianas” durante el fin de semana, en respuesta a la presencia de embarcaciones de guerra estadounidenses en aguas cercanas al país.

“Para el próximo sábado y domingo he convocado, en los cuarteles, unidades militares, plazas Bolívar y sedes de las bases populares de defensa integral, un proceso de inscripción y alistamiento de toda la Milicia Nacional Bolivariana”, expresó Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal, acompañado por integrantes de ese cuerpo, adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El llamado se extiende a milicianos, reservistas y ciudadanos que deseen unirse al denominado Plan Nacional de Soberanía y Paz.

Anuncios

“Como comandante en jefe he considerado que es el momento oportuno para llevar a cabo esta gran jornada de alistamiento y convocatoria a filas de hombres y mujeres milicianos, de reservistas y de todo ciudadano dispuesto a dar un paso al frente para decirle al imperialismo: basta de amenazas. Venezuela rechaza la injerencia, Venezuela quiere paz, y si el pueblo quiere paz, habrá paz”, añadió, reseñó El Nacional.