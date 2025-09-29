(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes que el presidente Nicolás Maduro ha firmado un decreto de “estado de conmoción exterior”, en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas.

Según Rodríguez, el decreto otorga poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad nacional, en caso de que se concrete una agresión por parte del gobierno estadounidense. Caracas ha denunciado que el operativo militar, presentado por Washington como parte de una estrategia contra el narcotráfico, constituye en realidad una amenaza directa y un intento de “cambio de régimen”.

La medida se enmarca en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, y busca reforzar las capacidades institucionales de Venezuela ante escenarios de conflicto externo. Hasta el momento, no se han detallado las acciones específicas que podrían derivarse del decreto ni su duración.

