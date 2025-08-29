(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro respondió con firmeza al reciente despliegue de buques de guerra y 4,000 efectivos militares de Estados Unidos en el Caribe sur.

En un acto público, Maduro aseguró que «no hay forma» de que Estados Unidos invada Venezuela, calificando la operación como parte de una «guerra psicológica» y un «asedio» contra su nación.

Asimismo, insistió en que «ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio» han logrado debilitar a Venezuela, y que la nación está «más fuerte que ayer, más preparada para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial».

En un mensaje directo a sus ciudadanos, Maduro convocó a una segunda jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana, un componente militar integrado por civiles, para los días viernes y sábado. El llamado busca fortalecer las capacidades de defensa del país frente a lo que el gobierno considera una amenaza inminente. Esta medida se produce en un contexto de alta tensión, exacerbado por el aumento de la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones por parte de Washington, reseñó El Nacional

Las declaraciones de Maduro subrayan la postura de su gobierno de resistir cualquier tipo de presión externa, reafirmando su narrativa de que Venezuela es víctima de una agresión imperialista. La convocatoria al alistamiento civil es un claro intento de movilizar a la población y demostrar cohesión interna frente a la presión militar y diplomática de Estados Unidos y sus aliados regionales.