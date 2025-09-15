Este despliegue se suma a un incremento de la presencia militar internacional en el Caribe. Estados Unidos lidera una ofensiva regional contra el crimen organizado, con el fin de combatir el narcotráfico y al llamado «Cartel de los Soles», al que el gobierno de EE.UU. vincula con el régimen de Nicolás Maduro.

En sintonía con estas acciones, Francia también ha anunciado el envío de más buques a sus territorios de ultramar de Guadalupe y Martinica, considerados puntos clave para el tráfico de drogas hacia Europa. La medida fue confirmada por el ministro francés de los Territorios de Ultramar, Manuel Valls.

La Casa Blanca, bajo la orden del presidente Donald Trump de aumentar la presencia naval en la región, ha incluido al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones criminales transnacionales. El gobierno de Maduro ha reaccionado calificando la presencia de estos buques como un «nuevo intento de presión para forzar una transición política» en el país, y ha ordenado el despliegue de 4.5 millones de milicianos y fuerzas de seguridad.

Acuerdo entre EE.UU. y China sobre TikTok se Aproxima

Estados Unidos y China han anunciado que están cerca de un acuerdo sobre la red social TikTok, tras una ronda de negociaciones comerciales en Madrid. El pacto, cuyos detalles finales se espera que sean confirmados en una llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, permitirá que la filial estadounidense de la popular aplicación de videos cortos sea propiedad de una compañía de EE.UU.

El presidente Trump había amenazado con prohibir la aplicación si su matriz china, ByteDance, no vendía su filial en EE.UU. El mandatario expresó su preocupación de que el gobierno de Pekín pudiera acceder a datos de los 150 millones de usuarios estadounidenses.

El acuerdo, que busca salvaguardar los intereses de seguridad nacional de EE.UU., fue anunciado por el propio Trump en su red social. Poco después, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el marco del acuerdo permitiría el «cambio a una propiedad controlada por Estados Unidos», aunque no dio más detalles. «El marco del acuerdo es que cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos», afirmó Bessent, quien destacó que el «respeto mutuo» entre los líderes ha sido clave para avanzar.

Maduro Denuncia «Agresión» de EE.UU. y Ordena Despliegue Militar

(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro, ha calificado el despliegue de ocho barcos militares y un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas como una «agresión».

Maduro aseguró que Venezuela está ejerciendo su «legítimo derecho a la defensa» frente a lo que considera una ofensiva judicial, política, diplomática y militar.

Maduro hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en Caracas, donde denunció que la presencia naval estadounidense, justificada bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, es una clara amenaza. La Casa Blanca ha incluido recientemente al Cartel de los Soles, al que vincula con el gobierno de Maduro, en su lista de organizaciones criminales transnacionales.

En respuesta a lo que califica de “agresión”, el gobierno venezolano ha ordenado el despliegue de 4.5 millones de milicianos y personal de seguridad en todo el territorio. Además, Maduro instó al presidente Trump a investigar un «supuesto ataque» de EE.UU. a una embarcación presuntamente venezolana, en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman que murieron once personas reseñó EFE.